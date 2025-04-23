Российский электрокар под названием Атом впервые продемонстрировали в движении — за рулём прототипа лично побывал депутат Госдумы Сергей Еремин. Он же и опубликовал видео с тест-драйвом, на котором можно оценить, как ведёт себя будущая новинка на дороге.

Речь идёт о предсерийном образце из пилотной партии, оснащённом сварным кузовом из стали, выполненным с применением серийных технологий. Как внешне, так и внутри электромобиль полностью соответствует версии, которая пойдёт в массовое производство. Визуальная особенность машины — необычное решение с дверями: у неё нет традиционных центральных стоек, а задние двери открываются против направления движения. Жёсткость конструкции обеспечивают вертикальные усиливающие элементы, встроенные в двери.

Где и когда начнут выпускать Атом

Производство модели планируется организовать на площадке завода «Москвич» в столице. По информации, озвученной Ереминым, сборка стартует уже к концу июля 2025 года. Это будет первый шаг к появлению доступного электромобиля отечественной сборки в городах России.

Кто будет использовать электромобиль

По замыслу разработчиков, основными потребителями новой модели станут сервисы такси и каршеринга, работающие в Москве. Учитывая компактные габариты и оригинальные инженерные решения, электрокар Атом нацелен на интенсивную городскую эксплуатацию и должен стать популярным решением для краткосрочной аренды и пассажирских перевозок в мегаполисе.