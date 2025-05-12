Тестовый прототип EX87, положивший начало легенде Corvette с V8, продаётся с молотка

Среди тысяч автомобилей, прошедших через руки инженеров и конструкторов General Motors, этот — по-настоящему особенный. Chevrolet Corvette C1 EX87 — именно тот экспериментальный экземпляр, на котором впервые был установлен V8-двигатель, ставший основой для будущих поколений Corvette и целой эпохи американских спорткаров и масл-каров.

Теперь этот уникальный автомобиль, сохранившийся с 1950-х годов, выставлен на аукционе Bring a Trailer, причём без минимальной ставки. Его история — это не просто глава в развитии Corvette, а отправная точка, с которой началась легенда.

Как появился EX87: Corvette, который должен был побить рекорд

В начале 1950-х годов первый Corvette C1 не оправдал ожиданий GM: модель продавалась слабо, а конкуренты активно наращивали мощность. Тогда инженер Зора Аркус-Дантов, известный как «отец Corvette», предложил построить гоночный прототип, способный превзойти Chrysler 300, державший рекорд скорости среди серийных машин.

Вместе с инженером и гонщиком Маури Роузом он взял нераспроданный Corvette 1954 года и доработал его:

Увеличенный до 307 куб. дюймов (около 5 л) V8 , построенный на базе будущего small-block

, построенный на базе будущего small-block Высокоподъёмный распредвал , позже ставший знаменитым как «Duntov Cam»

, позже ставший знаменитым как 3-ступенчатая механическая коробка

Укороченное лобовое стекло, обтекатель за головой водителя, аэродинамический обвес и модифицированное днище

Именно на этом шасси EX87 с кузовом №5951 Смоки Юник разогнал Corvette до 163 миль в час (262 км/ч) на полигоне GM в Аризоне. Это был первый Corvette, официально преодолевший 150 миль в час, и первый с установленным V8, задолго до выпуска серийной версии с мотором 265 CID в 1955 году.

Судьба уникального прототипа

После рекордного заезда прототип разобрали. GM планировала построить специальную версию Corvette 1956 года для участия в заездах на Дейтоне, а экспериментальный автомобиль разделили на две части:

Кузов №5951 позже оказался в коллекции Лингенфельтера , где в 2003 году его снова оснастили оригинальным мотором от Юника — спустя 50 лет разлуки.

позже оказался в , где в 2003 году его снова оснастили оригинальным мотором от Юника — спустя 50 лет разлуки. Шасси EX87 получило другой кузов — от Corvette №6903, мотор V8 265 куб. дюймов и двухступенчатый «автомат». Автомобиль использовался как демонстрационная машина в 1956 году, а затем был продан инженеру GM.

В 1968 году автомобиль приобрёл нынешний владелец, который на протяжении десятилетий считал его обычным шоу-каром. Лишь благодаря вниманию коллекционеров и экспертов на выставках удалось установить подлинную историю автомобиля и его уникальность.

Позже, после отказа оригинального двигателя, под капотом появился V8 327 CID, а сам кузов перекрасили в красный с бежевым верхом в 1970-х. Сейчас одометр показывает 21 000 миль, но реальный пробег неизвестен.

Почему это важно

Такие автомобили появляются на аукционах крайне редко. EX87 — не просто редкость, а настоящая веха в истории Corvette и всей американской автоиндустрии. Именно он стал основой для перехода от шестициллиндровых моторов к V8, что позже определило характер и философию марки.

На момент публикации текущая ставка составляет $52 500, а до окончания торгов остаётся менее восьми дней. Новый владелец получит не только автомобиль, но и оригинальные письма от GM, техническую документацию, запчасти, а также чистый калифорнийский тайтл, в котором автомобиль указан как Chevrolet 1955 года выпуска.