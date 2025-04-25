Lada официально заявила об участии в возрождаемом российском чемпионате по кольцевым гонкам в классе Formula 4. Спортивное подразделение Lada Sport Rosneft подтвердило в соцсетях: команда примет участие в сезоне 2025 года, который стартует уже в мае и будет состоять из шести этапов.

Смена курса: от картинга к болидным гонкам

Для Lada участие в Формуле-4 — шаг на принципиально новый уровень автоспорта. Команда будет выступать на современных болидах Tatuus F4-T421 последнего поколения, специально разработанных для этой гоночной серии. За техническую поддержку проекта отвечает юниорская команда Lada Sport Rosneft Junior, ранее участвовавшая в национальных картинговых соревнованиях.

За руль сядут воспитанники Lada Sport

В качестве пилотов Lada в чемпионате выступят двое молодых, но уже титулованных гонщиков — Ярослав Шевырталов, вице-чемпион России в классе KZ2, и Артем Северюхин, бронзовый призёр прошлого сезона. Оба спортсмена — выпускники картинговой программы Lada Sport, что делает участие бренда в Формуле-4 логичным продолжением своей спортивной экосистемы.

Когда старт?

Открытие сезона состоится 16–18 мая на трассе Moscow Raceway. Всего в календаре 2025 года запланировано шесть этапов, которые пройдут с весны до октября. Это возвращение не только Формулы-4 в российский автоспорт, но и важный шаг для Lada — впервые бренд официально представлен в столь престижной категории кольцевых гонок.