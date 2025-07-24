Группа компаний «АТС» из Тольятти, партнёр АвтоВАЗа по газовым модификациям, начала подготовку к выпуску автомобилей Lada с установкой на пропане. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей компании.

Проект расширяет линейку газомоторных моделей бренда: ранее «АТС» занималась созданием битопливных версий на метане для Lada Largus и Vesta. Теперь компания планирует вывести на рынок модификации, работающие на сжиженном нефтяном газе (пропан-бутан). Пока конкретные модели не названы, но в качестве тестовой платформы используется Lada Granta. Объём установленного баллона составляет 42 литра.

По словам директора группы компаний «АТС» Алексея Сучкова, в зависимости от спроса в планах выпускать не менее 100–200 автомобилей в месяц. Он отметил, что ёмкость рынка практически не имеет ограничений и будет определяться интересом со стороны потребителей.

Пропановая версия будет собираться на заводе и отличаться от стандартной бензиновой комплектации. По предварительным данным, надбавка к цене составит около 50 тысяч рублей.





Ранее сообщалось, что возможность получить битопливную установку на метане рассматривается и для новой модели Lada Aura.