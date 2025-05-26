Информация об этом появилась в открытой базе Минпромторга КНР, где опубликованы фотографии и характеристики нового автомобиля.

Оригинальный Oshan X5 Plus, на базе которого и создавался проект Volga K30, был представлен осенью 2022 года. Теперь компания Changan начала сворачивать дочерний бренд Oshan и переводит модели под основную марку. Внешне Changan CS35 Max отличается от исходника лишь шильдиками, зеркалами и радиаторной решеткой в фирменном стиле Uni. Технические характеристики остались прежними: под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. с крутящим моментом 300 Нм. Сочетается он с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В модельной линейке Changan новый CS35 Max разместится выше Uni-S, хотя по цене они могут быть близки, так как автомобили Oshan ранее отличались относительно доступной стоимостью.

Проект по возрождению бренда Volga, связанный с запуском производства в Нижнем Новгороде, не реализован. В 2025 году запуск завода не планируется. Однако в прошлом году АО «Производство легковых автомобилей» оформило документы для проведения заводских испытаний прототипов, что подтверждает теоретическую возможность появления новых моделей под маркой «Волга» в будущем. Changan официально не комментировал возможное партнерство с российским заводом.