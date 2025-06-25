Intel официально объявила о закрытии своего автомобильного подразделения и масштабных увольнениях в рамках более широкой реструктуризации.

«Как мы уже говорили ранее, мы сосредотачиваем усилия на нашем основном портфеле клиентских решений и решений для дата-центров, чтобы усилить наши предложения и лучше удовлетворять потребности клиентов», — говорится в заявлении компании, переданном пресс-секретарем Кори Пфорцхаймером. «В рамках этой работы мы приняли решение свернуть бизнес в сфере автомобилестроения в составе группы клиентских вычислительных систем».

При этом компания не раскрыла количество сотрудников, которые попадут под сокращение, ни по регионам, ни по подразделениям.

Хотя автомобильное направление никогда не было основным источником дохода Intel, оно активно развивалось в сфере технологий для автономных автомобилей и программно-определяемых транспортных средств.





Intel сделала ряд крупных инвестиций в этот сектор, особенно в период подъема интереса к автотехнологиям с 2015 года. Тогда венчурное подразделение компании пообещало вложить $250 млн в автомобильные разработки. Особое внимание к Intel привлекло приобретение Mobileye в 2017 году за $15,3 млрд — с целью расширения присутствия в области автопилота. Позже Mobileye стала публичной компанией, в которой Intel сохранила крупную долю. В 2020 году компания также приобрела израильский стартап Moovit за $900 млн.

Последняя активность автомобильного подразделения наблюдалась в январе 2025 года на выставке CES, где Intel представила свои разработки для программно-определяемых автомобилей. Компания демонстрировала систему-на-чипе (SoC) с ИИ-ускорением, которую планировала запустить в производство к концу 2025 года. Эта же платформа была представлена в апреле на автосалоне в Шанхае.





Однако уже тогда будущее подразделения выглядело неопределённым. Новый CEO компании Лип-Бу Тан предупреждал о грядущих увольнениях на фоне снижения продаж и слабого прогноза на ближайшее будущее.

Ранее в июне Intel также объявила о намерении сократить 15–20% персонала в Intel Foundry — подразделении, занимающемся проектированием, производством и упаковкой чипов для сторонних клиентов. Сокращения в Foundry начнутся в июле.



