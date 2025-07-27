Faraday Future, американская стартап-компания, презентовала FX Super One — электроминивэн премиум-класса с уникальным внешним видом. Отличительной чертой является система AI F.A.C.E., где вместо традиционной радиаторной решетки установлена светодиодная панель, способная воспроизводить эмоции и различные анимированные изображения.

FX Super One вмещает до шести пассажиров и предлагает повышенный комфорт благодаря сиденьям второго ряда с регулировкой до почти горизонтального положения и функцией массажа. В машине также предусмотрен небольшой холодильник и возможность трансформации в кемпер с раскладывающимися сиденьями. Кроме того, имеется пространство для шести сумок для гольфа.

Точная стоимость пока не объявлена. Компания утверждает, что цена автомобиля будет соответствовать премиальному сегменту, однако общие расходы на его эксплуатацию будут сопоставимы с обычным минивэном. Faraday также анонсировала гибридную версию с бензиновым двигателем.

Несмотря на амбициозные заявления, FX Super One пока представлен в виде прототипа. Стартап рассчитывает получить 10 000 предварительных заказов и начать поставки в 2026 году. Однако, учитывая, что предыдущая модель FF91 была выпущена всего в 16 экземплярах, к новой разработке относятся с долей сомнения.



