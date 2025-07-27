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Faraday Future, американская стартап-компания, презентовала FX Super One — электроминивэн премиум-класса с уникальным внешним видом. Отличительной чертой является система AI F.A.C.E., где вместо традиционной радиаторной решетки установлена светодиодная панель, способная воспроизводить эмоции и различные анимированные изображения.

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FX Super One вмещает до шести пассажиров и предлагает повышенный комфорт благодаря сиденьям второго ряда с регулировкой до почти горизонтального положения и функцией массажа. В машине также предусмотрен небольшой холодильник и возможность трансформации в кемпер с раскладывающимися сиденьями. Кроме того, имеется пространство для шести сумок для гольфа.

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Точная стоимость пока не объявлена. Компания утверждает, что цена автомобиля будет соответствовать премиальному сегменту, однако общие расходы на его эксплуатацию будут сопоставимы с обычным минивэном. Faraday также анонсировала гибридную версию с бензиновым двигателем.

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Несмотря на амбициозные заявления, FX Super One пока представлен в виде прототипа. Стартап рассчитывает получить 10 000 предварительных заказов и начать поставки в 2026 году. Однако, учитывая, что предыдущая модель FF91 была выпущена всего в 16 экземплярах, к новой разработке относятся с долей сомнения.


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