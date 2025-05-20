24 мая на трассе Moscow Raceway состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость. В заездах примут участие два новых отечественных спортпрототипа: FDR12 от Московского Политеха и купе Seven от «Конструкторского Бюро 7».

Гонка откроет сезон под названием Гран-при Авто Mail. В этом году число участников выросло на треть. Заявлены машины классов GT и спортпрототипов, в том числе две технические новинки, созданные московскими инженерными коллективами.

Первый спортпрототип — FDR12 — подготовлен Московским Политехом. Он оснащён гибридной силовой установкой мощностью 420 лошадиных сил и развивает до 270 километров в час. Основу конструкции составляет композитный кузов с алюминиевыми сотами, а уровень локализации превышает 70 процентов. Большинство компонентов университет разрабатывает и производит самостоятельно.

Вторая новинка — купе Seven. Автомобиль весит всего 700 килограммов и использует атмосферный двигатель Toyota V6 объёмом 3,5 литра мощностью 350 лошадиных сил. Коробка передач — секвентальная, производства британской компании Gearset.

Помимо них, в гонке примут участие доработанная Marussia GT, Ferrari 488, Lamborghini Huracan GT3 Evo, Porsche 911 GT3 Cup (992), Mercedes-AMG GT3 и GT4, Audi RS 3 LMS, спортпрототип Ligier JS 53 Evo 2, Mini Cooper (F46) и другие машины.