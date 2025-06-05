Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) провела тестовую поездку поезда «Иволга 4.0» по маршруту Ярославского направления. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Испытание прошло без пассажиров и вне часов пиковой нагрузки.

Цель поездки — проверка готовности инфраструктуры

Поезд отправился с Ярославского вокзала в 11:03 и прибыл в Сергиев Посад в 12:20. Обратный маршрут начался в 15:12, а в Москву состав вернулся в 16:38. За управление отвечала профессиональная локомотивная бригада ЦППК.

Тестовая поездка была частью комплексной подготовки к обновлению подвижного состава, которую ЦППК реализует совместно с Департаментом транспорта Москвы и ОАО «РЖД».

«Иволга 4.0» отличается современными характеристиками

Как отметили в компании, новая версия «Иволги» демонстрирует высокую плавность хода, пониженный уровень шума и повышенный комфорт для пассажиров. Составы оборудованы широкими дверями для быстрой посадки и высадки, просторными салонами с мягкими сиденьями и USB-портами для зарядки устройств. Также в поездах установлены системы климат-контроля и обеззараживания воздуха.

Все поколения «Иволги» представлены на выставке ко Дню России

Ко Дню России на Киевском вокзале проходит выставка электропоездов, на которой представлены «Иволги» с первого по четвёртое поколения. Посетители могут ознакомиться с техническими решениями и уровнем комфорта каждого из представленных образцов.

Ранее ЦППК завершила сезонную подготовку более 3 800 вагонов к летней эксплуатации. Проверку прошли более 350 поездов, включая все поколения «Иволги», а также модели ЭП2ДМ, ЭП2Д, ЭД4М, РА-3 и другие. Особое внимание уделялось работе систем охлаждения, исправности электрооборудования и надёжности соединений.