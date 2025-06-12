BYD начинает экспорт большого SUV Sealion 8 с гибридной установкой

Компания BYD выводит на международный рынок крупный кроссовер Sealion 8 — экспортный аналог модели Tang L, представленной ранее в Китае. За пределами страны модель будет предлагаться исключительно с подключаемой гибридной установкой и составит конкуренцию Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9.

Поставки Sealion 8 планируются в Австралию, страны Европы и другие регионы. В Китае кроссовер доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версиях, однако для зарубежных рынков BYD сделала ставку именно на модификации с ДВС и электромоторами.

BYD Sealion 8: два гибрида с разной мощностью и батареями

Базовая версия — BYD Sealion 8 DM-i — оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и 220 Н·м, работающим в паре с электродвигателем на 272 л.с. и 315 Н·м на передней оси. Аккумулятор ёмкостью 19 кВт·ч обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8,6 секунды.

Более производительная модификация DM-p дополняется вторым электромотором на задней оси мощностью 192 л.с. и 360 Н·м. Она получила и увеличенный аккумулятор — 35,6 кВт·ч. Такая версия разгоняется до «сотни» за 4,9 секунды. На одном заряде без запуска ДВС Sealion 8 способен проехать до 150 километров. Средний расход топлива в комбинированном цикле составляет 5,6 л/100 км.

Уровень оснащения и зарядная инфраструктура BYD

Обе версии оборудованы системой полуавтономного вождения BYD DiPilot 300. В её состав входят 12 камер, 12 ультразвуковых датчиков и лидар. Платформой для Sealion 8 выступает собственная мегаваттная Super e-Platform от BYD.

Tang L, китайская версия модели, входит в число немногих автомобилей марки, поддерживающих сверхбыструю зарядку. Пять минут на такой станции достаточно, чтобы восполнить запас хода на 400 километров. BYD намерена развернуть в Китае сеть из 15 000 мегаваттных зарядных станций.