BMW научила машины автоматически включать поворотники

Модели BMW на архитектуре Neue Klasse будут самостоятельно активировать указатели поворота при смене полосы. Система дебютирует на электрическом кроссовере BMW iX3.

11 июня издание The Verge сообщило, что журналист Тим Стивенс протестировал прототип нового BMW iX3 — первого электромобиля бренда, построенного на архитектуре Neue Klasse. Одним из ключевых новшеств стала функция автоматического включения поворотников при перестроении. Новая система работает на вычислительной платформе BMW, получившей название «супермозг», и построена на базе чипа Qualcomm Snapdragon Ride.

Система реагирует на поведение водителя и работает в тандеме

Система помощи водителю на Neue Klasse разработана так, чтобы не противодействовать водителю, а работать с ним в симбиозе. Это не классический автопилот — электронные помощники лишь подстраиваются под поведение человека, снижая стресс от вождения и повышая безопасность.

Как отметил обозреватель The Verge, в некоторых моделях BMW водитель может посмотреть в боковое зеркало, чтобы инициировать перестроение в режиме автопилота. В iX3 система пошла дальше: если водитель берётся за руль и начинает манёвр, автомобиль сам заранее включает поворотник.

Комплекс датчиков следит за направлением взгляда водителя, его действиями и намерениями. Стивенс с иронией отметил, что «наконец-то появилась первая BMW, призванная развеять самое распространённое предубеждение относительно водителей машин этой марки: они никогда не включают поворотник перед сменой полосы».

BMW iX3 станет первым серийным электромобилем Neue Klasse

Кроссовер BMW iX3 станет первой моделью бренда, основанной на новой архитектуре для электромобилей. Производство запланировано на конец 2025 года и будет налажено на заводе BMW в Венгрии. По заявлению компании, запас хода новинки достигнет 800 км по циклу WLTP.

Среди других технических решений — панорамный экран Panoramic iDrive, охватывающий всю ширину лобового стекла. Эта функция призвана создать новый формат взаимодействия с информацией для водителя и пассажиров.