Компания BMW официально подтвердила, что в линейке Neue Klasse появится электрический универсал i3 Touring. Об этом сообщил глава дизайна BMW Group Адриан ван Хойдонк в беседе с британским Autocar. По его словам, высокий спрос на универсалы M3 Touring и M5 Touring убедил компанию в том, что клиенты хотят видеть такой формат и среди электромобилей.

Новый универсал BMW i3 Touring дебютирует в 2026 году

Разработка электроверсии универсала на платформе Neue Klasse уже ведётся, а премьера ожидается в 2026 году. Это будет вторая модель новой электрической архитектуры после кроссовера iX3 нового поколения.

По предварительной информации, i3 Touring станет прямым конкурентом Tesla Model 3, но будет предлагаться сразу в двух вариантах кузова — седан и универсал. Таким образом, BMW делает ставку не только на высокую производительность, но и на расширение форм-фактора в сегменте электромобилей.

Мощность до 1000+ л.с. и запас хода до 800 км

Согласно инсайдерским данным, электромобили на платформе Neue Klasse получат моторы мощностью от 300 до более чем 1000 л.с., а также батареи разных ёмкостей, позволяющие проезжать до 800 километров без подзарядки. Все модели нового поколения будут объединены унифицированной архитектурой с фокусом на эффективность, модульность и цифровые технологии.

Дизайн в духе Vision Neue Klasse и концепта VDX

Представление о внешности будущего i3 Touring можно составить по концептуальному автомобилю BMW Vision Neue Klasse, а также шоу-кару VDX, недавно показанному на автосалоне в Шанхае. Оба концепта выполнены в новой стилистике бренда:

заниженная линия остекления

выраженный аэродинамический сплиттер

инновационная трёхмерная световая «подпись» вместо классической решётки радиатора

Цифровая платформа Panoramic iDrive X

Все модели Neue Klasse получат новую информационно-развлекательную систему Panoramic iDrive X. На примере VDX можно увидеть, как это будет выглядеть: огромный 17,9-дюймовый центральный дисплей, дополненный узким панорамным экраном, протянутым по всей ширине передней панели. Конфигурация для серийных моделей пока держится в секрете.