Российский производитель премиальных автомобилей намерен снизить объемы реализации более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Основная причина — экономия бюджетных средств государственных учреждений и корпораций.

В 2025 году на российском рынке продали 147 новых автомобилей Aurus моделей Senat и Komendant. Эту информацию распространил телеграм-канал «Русский автомобиль». Достигнутый результат соответствует первоначальному плану компании на минувший год.

Прогноз на текущий год

На 2026 год Aurus запланировал реализацию только 60 автомобилей, согласно данным того же источника. Сокращение составит более половины от показателей предыдущего периода.

Спрос на продукцию марки Aurus формируют преимущественно государственные учреждения и госкорпорации. Прогнозируемое падение объемов продаж связывают с мерами по борьбе с дефицитом госбюджета России. Государственные структуры планируют сократить расходы на приобретение дорогостоящих транспортных средств.