На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года состоится премьера новой модификации Aurus Senat. Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», на мероприятии представят длиннобазный седан с оригинальным кузовным решением. Автомобиль получит нестандартные для марки пропорции за счёт удлинённых дверей и переработанных штампованных деталей.

Необычный подход к увеличению габаритов

В отличие от привычных для Aurus технологий, при которых длина кузова увеличивается вставкой между дверями (50 см у версии Long и 100 см у лимузина), новая версия пойдёт по другому пути. Вместо промежуточного сегмента, инженеры «растянут» передние и задние двери, установив их без характерного промежуточного зазора.

За счёт этого приёма изменится не только визуальное восприятие кузова, но и увеличится пространство для пассажиров. Такая архитектура ранее применялась лишь в кабриолетах Aurus, где удлинённые передние двери выпускались малыми партиями. Теперь аналогичное решение могут использовать и на серийной четырёхдверной версии.

В основе — обновлённый Senat 2024 года

Платформой для новой модификации станет рестайлинговый Aurus Senat образца 2024 года. Автомобиль получил переработанное оперение и обновлённую светотехнику. Базовая длина седана составляет 5,63 метра — это соответствует категории полноразмерных машин. Для сравнения: Mercedes-Maybach 62 достигал 6,20 метра без использования вставок между дверьми.

Предполагается, что разработкой модели займётся нижегородское ателье РИДА, а не НАМИ. Именно в РИДА уже несколько лет ведутся эксперименты по выпуску нестандартных и удлинённых модификаций Aurus.

Больше подробностей о новой версии Senat ожидается на открытии ПМЭФ-2025 — оно состоится через пять дней.