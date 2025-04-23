Audi представила первый серийный электрокар, лишённый привычного знака из четырёх колец. Премьера новинки — E5 Sportback — состоялась в КНР, и именно там он поступит в продажу летом 2025 года. Это дебютная модель, разработанная в рамках сотрудничества Audi с китайской корпорацией SAIC. Автомобиль базируется на совершенно новой платформе под названием Advanced Digitized Platform.

E5 Sportback стал серийным воплощением концепта AUDI E, ранее показанного в рамках официального выхода бренда на китайский рынок. Разработанная совместно с SAIC архитектура легла в основу нового фастбека и уже интегрирована в локальную производственно-сбытовую цепочку. Модель будет продаваться исключительно в Китае, где клиентам предложат версии с мощностью от 299 до 787 лошадиных сил. В зависимости от конфигурации — задний или полный привод, а также 800-вольтовая батарея ёмкостью до 100 кВт·ч. Максимальная дальность хода — до 770 километров на одной зарядке, разгон до 100 км/ч возможен за впечатляющие 3,4 секунды.

Ключевая особенность новинки — уникальный дизайн, ориентированный на вкусы китайских потребителей. Вместо традиционного логотипа Audi — черные контурные панели спереди и сзади, в которые интегрированы элементы освещения, датчики вспомогательной электроники, радар и даже активный спойлер. А фирменную решетку радиатора заменяет световая панель AUDI Light Frame, собранная из более тысячи миниатюрных треугольных элементов.

Интерьер E5 Sportback также предлагает технический прорыв. Центральное место занимает изогнутый экран диагональю 27 дюймов. Все мультимедийные функции работают на чипсете Qualcomm Snapdragon 8295, под управлением ОС AUDI OS, оптимизированной для китайского рынка. В салоне есть двойная беспроводная зарядка с системой охлаждения и персонализируемый голосовой помощник в виде ИИ-аватара.

Безопасность автомобиля обеспечивает комплекс AUDI 360 Assisted Driving, объединяющий данные от 29 сенсоров, включая лидар. Интеллектуальная система адаптивного круиз-контроля не только ориентируется в городском потоке и на шоссе, но и различает светофоры, пешеходов, велосипеды, мотоциклы и даже детские силуэты. Электроника может самостоятельно перестраиваться по команде водителя. Парковочный ассистент запоминает популярные места и умеет полностью брать на себя маневр парковки.

E5 Sportback — только начало. В 2026 и 2027 годах линейка моделей нового суббренда Audi пополнится ещё двумя полностью электрическими автомобилями, рассчитанными исключительно на китайский рынок.