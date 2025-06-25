С июля 2025 года новые модели Audi Q7, Q8, A8 и e-tron GT EV будут поставляться с поддержкой технологии Dolby Atmos. Этот захватывающий объемный звук уже много лет используется в кинотеатрах и домашних системах hi-fi, но он также присутствует во многих автомобилях.

Несмотря на то, что это не первая фирма, внедряющая эту технологию, она является стимулом для будущих владельцев, которые хотят получить первоклассное прослушивание музыки в дороге. Audi присоединяется к длинному ряду производителей, использующих технологию Dolby Atmos в некоторых автомобилях, включая Cadillac, Mercedes‑Benz, Porsche, Rivian, Smart и Volvo.

Несмотря на то, что объемный звук уже давно используется в автомобилях, технология Atmos выходит на новый уровень, не только окружая вас динамиками спереди и сзади, слева и справа, но и подавая звук сверху, создавая звуковой кокон.

Одним из основных вариантов его использования является создание более захватывающего впечатления при просмотре фильмов, но в автомобилях Audi такой возможности нет. Вместо этого звуковая система Bang & Olufsen Premium 3D, которая была специально адаптирована для интеграции музыки Dolby Atmos, обеспечит вам воспроизведение музыки премиум-класса.





Вы сможете прослушивать треки Atmos через потоковые сервисы Amazon Music, Audible и Tidal, а также загружать их приложения непосредственно в информационно-развлекательную систему Audi для быстрого и удобного доступа.

Высококачественный звук для моделей премиум-класса

Хотя это приятное дополнение к системе развлечений Audi в автомобиле, система Atmos пока доступна только в самых дорогих автомобилях фирмы.





Вам нужно будет убедиться, что у вас установлена аудиосистема премиум-класса Bang & Olufsen с опцией 3D, которая не входит в комплектацию Q7, Q8 и A8 базового уровня.