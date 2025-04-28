Яндекс Браузер представил перевод видео нового поколения. Теперь при закадровом переводе нейросети Браузера способны воспроизводить оригинальные голоса и интонации участников роликов.

Как работает новая технология

Браузер начал использовать обновлённую нейросетевую модель, которая анализирует английскую речь и выделяет её ключевые характеристики — тембр, ритм и интонации. После анализа эти особенности передаются в русскоязычную озвучку. Для обучения системы использовались сотни тысяч аудиозаписей.

Результат — переведённые ролики звучат так, как будто герои действительно говорят на русском языке, сохраняя эмоциональную окраску оригинала.

В чём преимущества нового перевода

Новый подход позволяет точнее передавать эмоции участников видео, что особенно важно для живых выступлений, скетчей, интервью и речей известных людей.

Кроме того, улучшилась точность передачи смысла: перевод теперь учитывает стилистические особенности речи, делая формулировки более естественными для восприятия на русском языке.

Модель перевода создана на основе YandexGPT. По итогам международного независимого бенчмарка DiBiMT она была признана лидером по качеству перевода с английского на русский язык.

Где доступен новый перевод

Перевод нового поколения уже работает в Яндекс Браузере при просмотре видео на YouTube, в Поиске Яндекса, VK Видео, Дзене и Rutube. Чтобы использовать его, нужно быть авторизованным в Браузере через Яндекс ID. Включить перевод можно через специальную панель, которая появляется при просмотре ролика.