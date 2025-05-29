WhatsApp анонсировала новые возможности для создания статусов, включая коллажи из фотографий, музыкальные стикеры и обновленные стикеры для взаимодействия с подписчиками. Эти обновления расширяют функциональность статусов, которые работают аналогично «Историям» в социальных сетях, позволяя делиться фото, видео и текстом, исчезающими через 24 часа.

Новые функции оформления статусов в WhatsApp

С марта пользователи WhatsApp могут добавлять музыкальные треки в свои статусы, выбирая их из встроенной библиотеки приложения. Ранее музыкальные вставки могли быть до 15 секунд в статусах с фото или до 60 секунд в видео. Теперь эти клипы можно превращать в музыкальные стикеры, добавляя их прямо в статус для создания особого настроения. Кроме того, песню можно публиковать как самостоятельный статус.

Важным нововведением станет функция «Макет», которая позволит объединять до шести фотографий в один коллаж, создавая уникальный визуальный контент для статуса. Также появится новый стикер «Добавь свой», призванный вовлечь подписчиков: пользователи смогут отвечать на статус, прикрепляя свои фотографии. Ещё одна возможность — превращать фотографии в стикеры, изменять их размер и форму для персонализации статуса.

Когда ждать обновлений

Компания сообщила, что новые функции начнут постепенно появляться у пользователей в ближайшее время. В течение следующих месяцев обновления станут доступны широкой аудитории WhatsApp по всему миру.