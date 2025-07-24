Многие пользователи смартфонов сталкивались с ситуацией, когда необходимое сообщение, требующее ответа, забывается. Разработчики WhatsApp предложили инновационное решение этой распространенной проблемы. В новой версии мессенджера тестируется новая функция, призванная помочь пользователям не упускать из виду важные диалоги.

По мнению создателей мессенджера, функция напоминаний об ответах превзойдет по эффективности существующие методы, такие как закрепление чатов или добавление сообщений в избранное. Для ее использования достаточно нажать и удерживать нужное сообщение, выбрать опцию «Напомнить» в появившемся меню и установить таймер на 2, 8, 24 часа или задать произвольное время.

После активации напоминания в углу сообщения отобразится значок колокольчика. По истечении установленного времени WhatsApp пришлет уведомление с пометкой «Напоминание», содержащее текст сообщения, название чата и предпросмотр медиафайлов (если они имеются).

Кроме того, в WhatsApp тестируется функция уведомлений о новых сообщениях от часто контактируемых пользователей. Она поможет не пропустить важные диалоги при одновременном ведении нескольких переписок. На данный момент обе функции находятся на стадии тестирования, и дата их появления в стабильной версии приложения пока не определена.



