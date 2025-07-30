В мессенджере начали тестировать функцию глобального поиска по постам — пользователи смогут находить сообщения по ключевым словам сразу среди всех публичных каналов. Пока возможность доступна в бета-версии, но её уже обнаружили участники тестирования.

Новый поиск с ограничением: бесплатно — только два запроса

Как следует из доступных данных, Telegram реализует новый формат поиска с определёнными ограничениями. Пользователям будет доступно два бесплатных запроса в день, а за дополнительные придётся платить. Стоимость — 10 Stars за 2 запроса. Система Stars — это внутренняя валюта Telegram, которую можно покупать за реальные деньги или получать за активность.

Таким образом, глобальный поиск в Telegram станет частично платной функцией. При этом речь идёт именно о доступе к постам из всех публичных каналов, вне зависимости от подписки на них. Текущий поиск в Telegram ограничен только теми каналами и чатами, где состоит пользователь.

Потенциально важный инструмент для поиска информации

Глобальный поиск по публичным каналам может серьёзно изменить пользовательский сценарий. Telegram — крупнейшая в мире платформа с каналами, и доступ к такому индексу постов создаёт альтернативу поисковым системам и социальным медиа.

Пока неизвестно, когда новая функция станет доступна всем пользователям. Telegram традиционно разворачивает нововведения постепенно — сначала через тестирование в бете, затем на широкую аудиторию.