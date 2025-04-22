Приложение Gmail ещё в прошлом году получило встроенную кнопку для быстрой отписки от писем, а теперь, как сообщает 9to5Google, в Android-версии клиента появилось ещё одно полезное нововведение. Новый интерфейс позволяет управлять всеми подписками на рассылки из одного централизованного меню, избавляя от необходимости вручную искать кнопку «Отписаться» в каждом отдельном письме.

По данным 9to5Google, новая страница «Управление подписками» уже начала появляться у пользователей Android. Пока что функция доступна не на всех устройствах — у автора оригинальной публикации она, например, не отображается ни на одном смартфоне. Также она пока недоступна в версии Gmail для iOS и в веб-интерфейсе, но факт появления на разных сборках приложения говорит о том, что речь идёт о серверной активации, а не о привязке к обновлению самой программы.

После появления нового меню доступ к нему можно получить через боковую панель Gmail, чуть ниже пункта «Корзина». В разделе отображается список рассылок, от которых можно отказаться всего в пару касаний. Там же указано, сколько сообщений вы получили от каждого отправителя за последнее время. В интерфейсе есть предупреждение: «После отписки может пройти несколько дней, прежде чем отправитель прекратит рассылку», что является стандартной практикой для подобных функций.

Остаётся неясным, когда новая возможность станет доступна всем пользователям Android или появится в других версиях Gmail. Но очевидно, что любое упрощение процесса отписки от надоедливых рассылок — шаг в правильном направлении. Чтобы проверить, доступно ли у вас новое меню «Управление подписками», откройте боковое меню Gmail — новинка должна быть помечена ярлыком «Новое».