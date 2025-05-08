Spotify представил серию обновлений, которые дают пользователям — как с подпиской Premium, так и без неё — больше контроля над прослушиванием. Некоторые из функций находятся на стадии тестирования, но уже улучшают управление плейлистами, выбор треков и совместное прослушивание.

Пользователи Spotify Premium получают расширенные возможности, начиная с переработанной очереди воспроизведения. Она по-прежнему открывается по иконке с тремя линиями на экране Now Playing, но теперь там появились новые элементы управления: Shuffle, Smart Shuffle (предлагает персонализированные треки), Repeat и таймер сна. После треков в очереди теперь также отображаются рекомендованные песни — их можно отключить, деактивировав функции Autoplay и Smart Shuffle.

Также улучшена функция скрытия трека. Кнопка Hide теперь удаляет песню из плейлиста на всех устройствах пользователя. А для тех, кто хочет временно «отдохнуть» от определённых песен, Spotify тестирует функцию “30-day Snooze”. Она исключает трек из рекомендаций на 30 дней. Пока это эксперимент, но в будущем она может появиться у всех пользователей.

Некоторые нововведения касаются всех слушателей. В верхней части каждого плейлиста теперь появились кнопки “Add”, “Sort” и “Edit”, которые позволяют редактировать название, обложку, порядок треков и добавлять новые композиции.

В отдельных странах, включая США, появилась возможность превратить список понравившихся треков (Liked Songs) в полноценный плейлист. Для этого достаточно отфильтровать их по жанру и нажать “Turn into playlist”.

Мобильное приложение получило кнопку Create (плюсик) в нижнем правом углу. Она обеспечивает быстрый доступ к созданию плейлистов, коллаборациям и социальной функции Blend. Для подписчиков Premium здесь есть дополнительные опции, включая Jam — для совместного прослушивания в реальном времени — и AI Playlist, создающий плейлисты с помощью искусственного интеллекта.

Навигация в приложении тоже немного изменилась — вкладка Library теперь находится третьей снизу.