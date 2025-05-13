Apple подтвердила: с релизом iOS 19, который ожидается осенью 2025 года, поддержка старой архитектуры приложения «Дом» будет окончательно прекращена. Это означает, что пользователям придётся перейти на новую платформу управления умным домом, если они хотят продолжать использовать HomeKit после обновления iPhone.

Что это значит для пользователей HomeKit?

Если вы до сих пор используете старую версию архитектуры HomeKit, то при обновлении до iOS 19 ваше оборудование может перестать отображаться в приложении «Дом». Apple предупредила об этом в обновлённой справке для пользователей, где указала, что старая система будет отключена осенью 2025 года.

Почему Apple отключает старую систему?

Новая архитектура HomeKit впервые появилась в iOS 16.2, но тогда она вызвала множество ошибок при сопряжении устройств. В iOS 16.4 Apple доработала код и вернула обновление, но сделала его необязательным. Пользователи видели ненавязчивое уведомление в приложении «Дом». Однако в последние месяцы это уведомление стало более настойчивым — и теперь ясно, почему.

После выхода iOS 19 устройства, не переведённые на новую архитектуру, могут пропасть из приложения, как только пользователь перезагрузит смартфон или выполнит апдейт системы.

Что даёт новая архитектура?

Помимо повышенной стабильности и скорости отклика, новая платформа открывает доступ к ряду функций, недоступных в старой системе:

Приглашения для гостей в «умный дом»

История активности устройств

Поддержка роботов-пылесосов и других новых типов аксессуаров

Более широкая интеграция с Matter

Также ожидается, что позже в 2025 году Apple представит новое оборудование для умного дома и, возможно, даже отдельную операционную систему homeOS. Судя по всему, компания стремится к полной унификации платформы — и отказ от старой архитектуры является частью этой стратегии.

Google и Amazon тоже движутся в ту же сторону

Параллельно с Apple другие крупные игроки обновляют свои системы:

Google полностью переработал приложение Google Home и добавил полноценную поддержку Matter на iPhone.

полностью переработал приложение Google Home и добавил полноценную поддержку Matter на iPhone. Amazon интегрировал Matter в новые устройства Echo Show и маршрутизаторы eero.

интегрировал Matter в новые устройства Echo Show и маршрутизаторы eero. Последние спецификации Matter уже включают QR-коды для подключения нескольких устройств и функцию “tap to pair”.

В этих условиях шаг Apple перестаёт быть рискованным и выглядит вполне логичным — к 2025 году унификация станет нормой.

Как обновить архитектуру приложения «Дом»?

Обновление занимает всего пару минут:

Откройте приложение «Дом» на iPhone, iPad или Mac. Нажмите на иконку с тремя точками в верхнем углу. Перейдите в Настройки дома → Обновление ПО. Нажмите «Обновить сейчас».

Все дома, связанные с вашим Apple ID, будут обновлены сразу. После завершения миграции приложение покажет уведомление об успешном обновлении.