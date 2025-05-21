Компания Qualcomm представила новую панель управления Adreno Control Panel в бета-версии — инструмент, разработанный специально для ноутбуков и ПК, оснащённых процессорами Snapdragon X Elite. Новинка позволит пользователям гибко настраивать графику и добиваться лучшей производительности в играх.

Гибкие настройки графики — теперь и на Snapdragon

Adreno Control Panel по функциональности напоминает знакомые многим NVIDIA Control Panel и AMD Adrenalin. Она предоставляет доступ к широкому спектру настроек графического процессора и позволяет оптимизировать его поведение в зависимости от конкретной игры или задач.

Пользователи смогут создавать собственные игровые профили, активировать функции драйвера и точно настраивать такие параметры, как анизотропная фильтрация, ограничение частоты кадров и многое другое. Поддерживается индивидуальная настройка для каждой игры.

Серьёзный шаг Qualcomm в сторону гейминга

Появление Adreno Control Panel подтверждает серьёзные намерения Qualcomm на рынке игровых решений для Windows-устройств. Хотя многие современные игры уже работают на компьютерах с чипами Snapdragon, некоторые из них всё ещё испытывают трудности из-за эмуляции. Новый инструмент даст разработчикам и энтузиастам больше контроля над графикой и поможет улучшить производительность.

Кроме того, приложение предоставляет системную информацию и может использоваться для обновления драйвера Adreno до последней версии.

Где скачать

Панель управления доступна для загрузки на официальном сайте Qualcomm для разработчиков. Однако, чтобы получить доступ, необходимо зарегистрировать учётную запись.

Растущая конкуренция

Выход этого ПО совпал с активной маркетинговой кампанией Qualcomm: компания уже выпустила несколько рекламных роликов, в которых демонстрирует превосходство своих процессоров Snapdragon X над решениями Intel. Тем временем Nvidia и MediaTek тоже готовятся представить конкурирующие продукты, что обещает интересную борьбу на рынке Windows-платформ.