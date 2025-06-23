Компания OnePlus выпустила масштабное обновление ColorOS 15.0.0.831 для смартфонов OnePlus 13 и Ace 5 в Китае. Анонс состоялся в рамках 42-й еженедельной публикации сообщества OnePlus. Обновление приносит множество новых функций, улучшающих производительность, игровой процесс и общее взаимодействие с устройством.

Одной из ключевых новинок стала поддержка удалённого управления ПК на Windows — теперь пользователи могут получать доступ к файлам и управлять экраном компьютера прямо со смартфона. Также улучшена интеграция между устройствами: некоторые функции теперь работают без ручного включения беспроводных модулей, что упрощает мультидевайсное взаимодействие.

Для геймеров добавлена функция «Игровая камера», позволяющая мгновенно сохранять повторы и делать скриншоты в один клик. В поддерживаемых играх, таких как Honor of Kings, появилась возможность быстрого сопряжения устройств — достаточно просто приблизить два смартфона друг к другу.

Обновление также расширяет возможности ИИ-функций. Инструмент Xiaobu Memory теперь поддерживает умную обрезку экрана жестом тремя пальцами, а также автоматическую сортировку и анализ контента. В приложении AI Document появился генератор ментальных карт, помогающий визуализировать идеи.





Оптимизации затронули и пользовательский интерфейс: улучшены уведомления, анимация разблокировки по отпечатку пальца и добавлен режим «Уменьшить уровень белого» для снижения нагрузки на глаза. Повышена безопасность благодаря июньскому патчу Android 2025, а также усилен контроль разрешений для сторонних приложений.

В плане производительности обновление ускоряет отклик на касания, улучшает работу с фоновыми приложениями и делает поиск в настройках более удобным — теперь он распознаёт слова с пробелами и даже опечатки.





Обновление уже доступно для OnePlus 13 и Ace 5 в Китае, а его глобальный релиз ожидается в ближайшие недели.