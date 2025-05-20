Microsoft добавит в Teams функцию, которую пользователи ждали годами: возможность реагировать на сообщения несколькими эмодзи одновременно. Нововведение появится в июне в рамках предварительного запуска, а позже станет доступно всем.

На текущий момент в Teams можно поставить только одну реакцию на сообщение. Это ограничение давно вызывало критику пользователей, особенно на фоне конкурентов вроде Slack, где множественные реакции давно стали нормой. Теперь Microsoft официально подтвердила, что работа над функцией завершена, и релиз намечен на ближайшие недели.

Согласно дорожной карте Microsoft 365 (ID функции 491468), новая возможность позволит выразить более «богатую и нюансированную реакцию» без необходимости писать отдельное сообщение. Компания не уточнила максимальное число эмодзи, которые можно будет поставить к одному сообщению.

Функция появится сначала в виде предварительной версии и будет включена в тестовые сборки Teams уже в июне. После этого она станет доступна всем пользователям в рамках глобального развёртывания. Однако даты могут сдвигаться, так как они зависят от стабильности сборок.

Пользователи Teams не раз оставляли соответствующие пожелания на официальном портале обратной связи Microsoft, а также обсуждали нехватку этой функции на Reddit. Особенно иронично, что аналогичная возможность раньше была в Skype — до его окончательного закрытия.

Обновление призвано упростить коммуникацию внутри команд и сделать её более гибкой. Теперь сотрудники смогут выразить эмоции, настроение или согласие без лишних слов, используя сразу несколько эмодзи.