Netflix официально представил новый поиск, основанный на искусственном интеллекте, во время своего мероприятия, посвящённого технологиям и продуктам. Функция позволит находить фильмы и сериалы, используя разговорный язык — благодаря интеграции с ChatGPT от OpenAI.

Поиск по эмоциям, а не жанрам

Теперь пользователи смогут вводить запросы вроде «Хочу что-то весёлое и лёгкое» или более специфичные: «Хочу что-то страшное, но не слишком, и, может быть, немного смешное — но не прям чтобы смешное». Новый подход к поиску рассчитан на более естественное взаимодействие, когда зритель не уверен, что именно хочет посмотреть.

Пока только для iOS и в режиме бета

Функция начнёт разворачиваться уже на этой неделе в виде бета-тестирования для пользователей iOS. Как сообщает Bloomberg, часть подписчиков в Австралии и Новой Зеландии уже получила к ней доступ.

У конкурентов уже были похожие эксперименты

Amazon, например, реализовала голосовой поиск на базе ИИ в своих Fire TV, а стриминг Tubi также предлагал чат на базе ChatGPT, который рекомендовал фильмы и отвечал на вопросы о контенте. Однако Tubi позже отключила эту функцию, предположительно из-за низкой популярности.

AI-доработки на всех уровнях

Кроме нового поиска, Netflix представил ещё несколько AI-инициатив: например, обновление обложек фильмов и сериалов в предпочтительном языке пользователя, а также редизайн главной страницы для ТВ и короткий видеоленту для мобильных приложений.