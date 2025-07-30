Министерство цифрового развития РФ прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы обязательном использовании мессенджера Max для подписания электронных документов. Ведомство подчёркивает: утверждение о том, что без национального мессенджера нельзя будет получить электронную подпись, не соответствует действительности.

Подпись по-прежнему осуществляется в «Госключе»

Минцифры уточняет, что действующим инструментом для подписания электронных документов остаётся приложение «Госключ». Новый закон, вступивший в силу 24 июня 2025 года, не ограничивает пользователей в выборе других сертифицированных сервисов — в том числе с токенами и физическими носителями. Мессенджер MAX, согласно формулировке закона, может быть использован как часть инфраструктуры для уведомлений, но не обязателен для непосредственного подписания.

В чём суть поправок в законе

Поводом для разъяснений стало сообщение РБК, в котором говорилось, что все документы на подпись теперь якобы будут направляться только в чат мессенджера MAX. Минцифры акцентировало: речь в законе идёт о «бесшовном взаимодействии» между «Госключом» и национальным мессенджером. Это означает, что, к примеру, операторы связи смогут направлять договоры клиентам прямо в чат, а не через сторонние каналы. Но сам процесс подписи остаётся в «Госключе».

Для граждан ничего не меняется

Документы, поступающие через «Госуслуги», как и ранее, будут направляться на подпись напрямую в «Госключ». MAX может выступать как дополнительный способ оповещения, но не является обязательным или эксклюзивным каналом. Также закон не отменяет возможность использовать ведомственные платформы и иные средства ЭП, если они соответствуют требованиям законодательства.

Реакция рынка

Представители отрасли сообщили, что пока не могут оценить сроки и затраты на интеграцию новых механизмов. Причина — отсутствие подзаконных актов и технической документации. Участники отмечают, что для бизнес-пользователей критически важно сохранить привычные и проверенные каналы подписания.