Microsoft Teams скоро позволит организаторам встреч запрещать участникам делать скриншоты и записывать экран. Функция под названием Prevent Screen Capture появится в июле 2025 года и будет доступна на ПК и мобильных устройствах. Об этом говорится в официальном обновлении дорожной карты Microsoft.
Что делает новая функция?
Prevent Screen Capture — это настройка, которая позволяет заблокировать возможность записи экрана и создания скриншотов. Когда участник попытается сделать снимок экрана, он увидит просто чёрный экран вместо содержимого.
Функция будет включаться через инструмент Enhanced Meeting Protection и работать:
- при участии с компьютера или ноутбука
- при подключении с мобильных устройств
- если устройство не поддерживает блокировку, видео просто не будет доступно
Зачем это нужно?
Функция пригодится в ситуациях, где обсуждаются:
- конфиденциальные материалы
- внутренние презентации
- финансовые или юридические данные
- планы до анонса продукта
Да, в большинстве случаев презентациями наоборот хотят делиться, но в мире корпоративной безопасности возможность заблокировать запись — это плюс.
Когда появится?
Согласно текущей информации, мировой запуск ожидается в июле 2025 года. Функция будет доступна всем пользователям Teams в рамках General Availability, то есть на всех тарифах и во всех регионах, без ограничений.