Microsoft Teams скоро позволит организаторам встреч запрещать участникам делать скриншоты и записывать экран. Функция под названием Prevent Screen Capture появится в июле 2025 года и будет доступна на ПК и мобильных устройствах. Об этом говорится в официальном обновлении дорожной карты Microsoft.

Что делает новая функция?

Prevent Screen Capture — это настройка, которая позволяет заблокировать возможность записи экрана и создания скриншотов. Когда участник попытается сделать снимок экрана, он увидит просто чёрный экран вместо содержимого.

Функция будет включаться через инструмент Enhanced Meeting Protection и работать:

при участии с компьютера или ноутбука

при подключении с мобильных устройств

если устройство не поддерживает блокировку, видео просто не будет доступно

Зачем это нужно?

Функция пригодится в ситуациях, где обсуждаются:

конфиденциальные материалы

внутренние презентации

финансовые или юридические данные

планы до анонса продукта

Да, в большинстве случаев презентациями наоборот хотят делиться, но в мире корпоративной безопасности возможность заблокировать запись — это плюс.

Когда появится?

Согласно текущей информации, мировой запуск ожидается в июле 2025 года. Функция будет доступна всем пользователям Teams в рамках General Availability, то есть на всех тарифах и во всех регионах, без ограничений.