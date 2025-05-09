На конференции Microsoft Build 2025, которая пройдет с 19 по 22 мая, ожидается множество интересных анонсов и обновлений, особенно в области искусственного интеллекта и интеграции Copilot в экосистему Windows 11. Вот основные моменты, которые могут быть затронуты на мероприятии:

Углубленная интеграция ИИ в Windows 11

Microsoft продолжит развивать концепцию агентов ИИ, которые могут выполнять задачи от имени пользователя. Ожидается обсуждение новых функций, таких как внедрение ИИ-агента в приложение «Параметры», который сможет автоматически вносить изменения в настройки системы. Также стоит ожидать обновлений для Проводника и меню «Пуск», что упростит поиск и установку приложений.

Copilot Vision

Одной из ключевых функций, которую Microsoft может продемонстрировать, является Copilot Vision — возможность помощника ИИ видеть рабочий стол пользователя и взаимодействовать с ним. Эта функция уже доступна на мобильных устройствах, и ее расширение для настольных систем станет важным шагом вперед. Участники программы предварительной оценки уже имеют доступ к этой функции, но подробности о ее запуске для широкой аудитории могут быть озвучены на конференции.

Новый инструмент «Исследователь» для Copilot

Microsoft может анонсировать расширение функциональности инструмента «Исследователь», который использует модель рассуждений OpenAI o3 для сбора информации из различных источников. В настоящее время этот инструмент доступен только подписчикам Microsoft 365, но есть вероятность, что компания рассмотрит возможность его внедрения в бесплатную версию Copilot.

Обновления для Azure и других платформ

Хотя акцент будет сделан на ИИ и Copilot, Microsoft также поделится новыми возможностями для Azure, .NET и GitHub. Эти платформы остаются важными для разработчиков и бизнеса в целом.