Apple добавила в iOS 26 новую настройку масштабирования интерфейса CarPlay — Smart Display Zoom. Она позволяет автоматически подстраивать размер элементов на экране в зависимости от формы и габаритов дисплея автомобиля.

Об этом сообщила Apple в одном из видеороликов для разработчиков на WWDC 2025. Новая опция уже доступна в первой бета-версии iOS 26 для разработчиков, а публичный релиз ожидается в сентябре для всех iPhone, начиная с iPhone 11.

Интерфейс CarPlay подстроится под экран автомобиля

Как объяснила инженер-программист CarPlay Оливия Хесс, «экраны автомобилей сильно различаются по форме и размеру. В iOS 26 некоторые конфигурации дисплеев позволяют водителям настраивать масштаб отображения через функцию Smart Display Zoom».

При активации Smart Display Zoom пользовательский интерфейс CarPlay уменьшается, что позволяет разместить, например, дополнительный ряд иконок приложений на одном экране. Это особенно удобно для широких или высоких дисплеев в современных автомобилях.

Что ещё нового в CarPlay с iOS 26

Помимо Smart Display Zoom, обновление iOS 26 приносит в CarPlay ряд других функций:

новый дизайн интерфейса под названием Liquid Glass;

поддержка Live Activities прямо на экране панели приборов;

отдельный экран для виджетов;

быстрые реакции Tapback и закрепление диалогов в приложении «Сообщения»;

мультисенсорное управление в навигационных приложениях;

возможность воспроизведения видео через AirPlay, если автомобиль припаркован.

Всё это делает CarPlay более адаптируемым, гибким и функциональным для разных моделей автомобилей и сценариев использования.