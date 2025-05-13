Apple планирует встроить в iOS 19 интеллектуальную систему управления питанием, которая будет использовать данные о поведении пользователя для оптимизации расхода энергии. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с планами компании.

ИИ будет контролировать, как приложения потребляют заряд

Новая функция, согласно утечке, будет анализировать паттерны использования смартфона, чтобы понять, какие приложения и функции можно ограничить в потреблении энергии в фоновом режиме, а какие — оставить активными. Это должно привести к более долгой работе iPhone без подзарядки.

«Apple использует данные о батарее, собранные с устройств пользователей, чтобы выявлять тренды и делать прогнозы — когда и какие задачи стоит приоритизировать или наоборот урезать в потреблении ресурсов», — сообщает Bloomberg.

Конкуренты уже в деле

На Android похожая технология появилась ещё в 2018 году: Adaptive Battery от Google также использует машинное обучение, чтобы понимать, какие приложения ограничить в фоне. Это позволяет продлевать автономность устройства без вмешательства пользователя.

Теперь похожая концепция появится и в экосистеме Apple — но с упором на глубокую интеграцию с системой и более точную адаптацию под конкретного владельца iPhone.

Появится и новый индикатор зарядки

Среди других новшеств в iOS 19 также упоминается новый экран блокировки, где будет отображаться оставшееся время до полной зарядки устройства. Это мелочь, но такая наглядность часто востребована пользователями.

Важнее всего — для iPhone 17

Особое внимание Apple уделяет оптимизации под будущий iPhone 17, который, по слухам, станет самым тонким iPhone за всю историю. А значит, и батарея у него будет меньше, чем у нынешних моделей — экономия энергии становится критически важной.

Тем не менее, как уточняет Bloomberg, ИИ-функция энергосбережения будет доступна всем пользователям iOS 19, а не только владельцам новейших устройств.

Когда ждать?

Как обычно, первый анонс iOS 19 ожидается на WWDC в июне 2025 года. Публичный релиз обновления запланирован на осень — ориентировочно в сентябре, вместе с запуском iPhone 17.