Сообщается, что Apple планирует представить небольшую, но желанную функцию удобства в iOS 17: синхронизацию между устройствами для порталов доступа Wi-Fi. Об этом говорится в последнем информационном бюллетене Power On от Марка Гурмана из Bloomberg.

Эта функция устранит раздражение, связанное с необходимостью индивидуального заполнения всплывающих форм для доступа к публичному Wi-Fi на всех ваших устройствах. По словам Гурмана, «эта новая функция позволит вам вводить эту информацию на одном устройстве и синхронизировать ее с другими вашими устройствами». Это одна из нескольких будущих функций, которые Apple может показать на своей Всемирной конференции разработчиков, запланированной на 9-13 июня этого года. Ожидается, что это мероприятие принесет некоторые серьезные изменения дизайна в операционные системы компании, которые должны обеспечить более единообразный внешний вид программного обеспечения ее продуктов.

Гурман также сообщает, что AirPods могут получить функцию живого перевода, которую мы могли бы увидеть на WWDC вместе с обновленным приложением Health.