Владельцы автомобилей Haval, Tank, Wey и Ora в России теперь могут использовать одно универсальное приложение GWM вместо нескольких отдельных программ. Новый сервис уже доступен для скачивания и объединяет все ключевые функции управления автомобилем в одном месте.

Приложение создано для удобства пользователей и поддерживает как удалённое управление функциями авто, так и доступ к сервисным услугам.

Управление автомобилем — дистанционно и из одного приложения

В GWM доступны функции, которые ранее были разделены между приложениями My Haval, Tank и Ora&Wey. Теперь всё в одном интерфейсе:

удалённый запуск и остановка двигателя

блокировка и разблокировка дверей

управление окнами и люком

настройка климат-контроля

просмотр состояния автомобиля

Поддержка, сервис и даже покупка авто

Кроме управления машиной, приложение предлагает и другие полезные функции:

запись на техническое обслуживание

обращение в службу поддержки

доступ к руководству по эксплуатации

возможность подать заявку на кредит

онлайн-заказ автомобиля

запись на тест-драйв

Таким образом, GWM превращается не просто в цифровой ключ, а в полноценный цифровой хаб для всех владельцев автомобилей брендов Great Wall.

Где скачать и какие устройства поддерживаются

Приложение GWM доступно бесплатно и поддерживает устройства с:

iOS 13.0 и выше

Android 7 и выше

Скачать его можно в App Store, Google Play и RuStore.