Владельцы автомобилей Haval, Tank, Wey и Ora в России теперь могут использовать одно универсальное приложение GWM вместо нескольких отдельных программ. Новый сервис уже доступен для скачивания и объединяет все ключевые функции управления автомобилем в одном месте.
Приложение создано для удобства пользователей и поддерживает как удалённое управление функциями авто, так и доступ к сервисным услугам.
Управление автомобилем — дистанционно и из одного приложения
В GWM доступны функции, которые ранее были разделены между приложениями My Haval, Tank и Ora&Wey. Теперь всё в одном интерфейсе:
- удалённый запуск и остановка двигателя
- блокировка и разблокировка дверей
- управление окнами и люком
- настройка климат-контроля
- просмотр состояния автомобиля
Поддержка, сервис и даже покупка авто
Кроме управления машиной, приложение предлагает и другие полезные функции:
- запись на техническое обслуживание
- обращение в службу поддержки
- доступ к руководству по эксплуатации
- возможность подать заявку на кредит
- онлайн-заказ автомобиля
- запись на тест-драйв
Таким образом, GWM превращается не просто в цифровой ключ, а в полноценный цифровой хаб для всех владельцев автомобилей брендов Great Wall.
Где скачать и какие устройства поддерживаются
Приложение GWM доступно бесплатно и поддерживает устройства с:
- iOS 13.0 и выше
- Android 7 и выше
Скачать его можно в App Store, Google Play и RuStore.