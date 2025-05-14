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Владельцы автомобилей Haval, Tank, Wey и Ora в России теперь могут использовать одно универсальное приложение GWM вместо нескольких отдельных программ. Новый сервис уже доступен для скачивания и объединяет все ключевые функции управления автомобилем в одном месте.

Приложение создано для удобства пользователей и поддерживает как удалённое управление функциями авто, так и доступ к сервисным услугам.

Содержание
1. Управление автомобилем — дистанционно и из одного приложения
2. Поддержка, сервис и даже покупка авто
3. Где скачать и какие устройства поддерживаются

Управление автомобилем — дистанционно и из одного приложения

В GWM доступны функции, которые ранее были разделены между приложениями My Haval, Tank и Ora&Wey. Теперь всё в одном интерфейсе:

  • удалённый запуск и остановка двигателя
  • блокировка и разблокировка дверей
  • управление окнами и люком
  • настройка климат-контроля
  • просмотр состояния автомобиля

Поддержка, сервис и даже покупка авто

Кроме управления машиной, приложение предлагает и другие полезные функции:

  • запись на техническое обслуживание
  • обращение в службу поддержки
  • доступ к руководству по эксплуатации
  • возможность подать заявку на кредит
  • онлайн-заказ автомобиля
  • запись на тест-драйв

Таким образом, GWM превращается не просто в цифровой ключ, а в полноценный цифровой хаб для всех владельцев автомобилей брендов Great Wall.

Где скачать и какие устройства поддерживаются

Приложение GWM доступно бесплатно и поддерживает устройства с:

  • iOS 13.0 и выше
  • Android 7 и выше

Скачать его можно в App StoreGoogle Play и RuStore.

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