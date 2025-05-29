Google интегрирует Gemini в свои сервисы. Теперь ИИ появился и в Play Store. Новая функция «Спросить у Play» позволяет получать ответы на вопросы об отдельных приложениях.

В Play Store появилась возможность задавать Gemini вопросы о приложениях: как ими пользоваться, какие функции доступны и многое другое. Однако ИИ не всегда справляется с уточненными вопросами. Например, при попытке выяснить, оптимизирован ли Instagram* для планшетов, Gemini не смог дать ответ.

Как работает функция «Спросить у Play»

Gemini размещен в отдельной секции над блоком «Что нового». Под текстовым полем для вопросов появляются популярные запросы, которые зависят от приложения. Например, для WhatsApp предлагается вопрос «Как создать группу?», а для X — «Как сменить имя пользователя?». Пользователь может выбрать готовый вариант или ввести свой запрос. В левом нижнем углу отображается пометка «Создано ИИ».

Функция постепенно становится доступной для пользователей с обновлением Play Store версии 46.1.39-31 и установленным последним обновлением Google Play System. Сейчас она появляется для популярных приложений, включая WhatsApp, Instagram*, Apple Music и YouTube Music. В ближайшее время список поддерживаемых приложений может расшириться.

Польза новой функции

Функция «Спросить у Play» упрощает знакомство с приложениями. Теперь пользователи могут быстро узнать об основных возможностях программы, не устанавливая её или не изучая всю страницу в магазине приложений. Это экономит время и помогает принять решение о загрузке.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.