Стабильная версия Android 16 стала доступна пользователям смартфонов Pixel 10 июня 2025 года. Об этом официально сообщил аккаунт Android Developers в сети X, подтвердив завершение более чем полугодового периода тестирования.

Android 16 выходит раньше обычного

Google впервые за долгое время выпустила финальную версию Android раньше традиционного срока — не осенью, а в июне. Ранее компания уже использовала подобную тактику при анонсе нескольких бета-сборок Android 16, сообщая о выпуске всего за день до релиза. Официальный запуск совпал с июньским Feature Drop 2025 года, в который также вошли новые функции для устройств, не относящихся к линейке Pixel.

Обновление получают совместимые смартфоны Pixel, кроме тех, на которых установлена бета-версия Android 16 QPR1. Для получения стабильного обновления пользователи должны находиться либо на стабильной версии Android 15, либо на официальной бета-ветке Android 16. Если устройство зарегистрировано в канале QPR1, потребуется выйти из программы и вручную установить стабильную сборку Android 16 — при этом все данные будут удалены.

Нововведения и функции Android 16

Финальная версия Android 16 включает несколько ключевых обновлений. Одной из заметных функций стала система Live Updates — аналог Live Activities из iOS, позволяющий отображать в реальном времени информацию о доставке, спортивных событиях и других сервисах прямо на экране блокировки.

Также в Android 16 улучшены параметры безопасности. Внедряется режим Advanced Protection, объединяющий все настройки безопасности в одном меню. Среди будущих нововведений — функции Intrusion Logging и Inactivity Reboot, однако их запуск запланирован на вторую половину 2025 года.

Хотя стабильная сборка Android 16 пока не содержит нового дизайна Material 3 Expressive, Google продолжает активно развивать визуальную составляющую системы. Некоторые функции будут внедрены поэтапно в течение года.

Обновления для других устройств

Помимо смартфонов Pixel, обновления получили и умные часы Pixel Watch. Напомним, Google перевела эту линейку на квартальный цикл обновлений, и с июньским пакетом пользователи получат новые возможности и улучшения.

Более подробная информация о функциях Android 16 ожидается ближе к релизу Pixel 9, который, как предполагается, станет первым устройством с полной поддержкой всех нововведений новой ОС.