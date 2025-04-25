Google постепенно реализует обещания, данные ещё в марте: умные часы Pixel Watch наконец-то обзавелись расширенным управлением медиаплеером. Теперь владельцы часов смогут не только ставить музыку на паузу, но и переключать режимы воспроизведения, настраивать скорость и просматривать очередь треков — функции, которые давно должны были быть частью устройства.

Обновление стало доступно после выхода пересобранной прошивки за апрель 2025 года. Хотя расширенные медиаконтролы и были анонсированы как часть мартовского Feature Drop, из-за технических проблем они появились с задержкой. Теперь они постепенно разворачиваются через магазин Wear OS Play Store, независимо от системного обновления.

Что нового в управлении медиаплеером

С момента выхода первого поколения Pixel Watch пользователям были доступны только базовые функции: воспроизведение/пауза, регулировка громкости и переключение треков. С новыми медиаконтролами возможности стали заметно шире — особенно в приложении YouTube Music.

Теперь в интерфейсе воспроизведения можно:

просматривать очередь треков «Up next»;

включать и отключать режим случайного воспроизведения (shuffle);

активировать повтор трека или альбома (repeat);

изменять скорость воспроизведения — особенно удобно при прослушивании подкастов.

Для подкастов вместо функций shuffle и repeat отображаются кнопки перемотки: на 10 секунд назад и на 30 секунд вперёд. Однако стоит учитывать, что расширенные контролы пока работают не во всех приложениях. Например, они не появились в Apple Music или YouTube, но уже активны в YouTube Music — возможно, сторонним разработчикам потребуется обновить свои приложения, чтобы интеграция заработала.

«Найти телефон» теперь с подтверждением

Помимо медиаплеера, обновление затронуло и функцию Find My Phone. Ранее достаточно было одного касания по плитке в быстрых настройках часов, чтобы звонок начался сразу. Теперь добавлено дополнительное подтверждение: при активации функции появляется запрос «Позвонить на телефон?» — чтобы продолжить, нужно нажать галочку. Изменение касается всех трёх поколений Pixel Watch.

Функция полезна в повседневных ситуациях, но с новой защитой теперь снизится риск случайного срабатывания — например, когда часы были активированы случайным жестом.

Постепенное развёртывание через Play Store

Стоит отметить, что расширенные функции появляются не одновременно у всех пользователей. Некоторые нововведения — как медиаконтролы, так и подтверждение в Find My Phone — привязаны не к системной прошивке, а к обновлениям через Google Play Services или Wear OS Play Store. Поэтому точное время появления может варьироваться.

Но одно ясно: Pixel Watch стал заметно функциональнее — пусть и с задержкой почти в месяц.