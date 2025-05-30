Google представила Wear OS 6 в этом месяце, показав обновлённый интерфейс в стиле Material 3 Expressive. Но одно из наиболее практичных нововведений осталось почти незамеченным — до сегодняшнего дня. Речь идёт об изменении в работе always-on display, которое порадует всех пользователей умных часов на Wear OS.

На сайте Android Developers Google незаметно раскрыла, что медиаконтролы теперь остаются активными на экране даже в режиме ожидания, когда пользователь не взаимодействует с устройством. Это значит, что текущая песня и элементы управления воспроизведением останутся на дисплее без необходимости активировать экран вручную.

На изображениях, опубликованных Google, видно, что интерфейс отображает текущий трек, кнопки управления и даже прогресс воспроизведения — всё это доступно в пассивном режиме экрана. Ранее для таких действий нужно было разбудить часы, что добавляло лишние действия.

Компания объясняет, что это часть стремления обеспечить «единый» пользовательский опыт для always-on display на разных устройствах. Теперь активность, отображаемая на экране, остаётся в состоянии «resumed», даже когда часы переходят в системный режим ожидания.

Хотя Google прямо говорит только о медиаплеере, формулировка о «текущей активности» наводит на мысль, что это может коснуться и других сценариев: таймеров, навигации, отслеживания тренировок и других задач, требующих постоянного внимания.

Новая версия Wear OS пока доступна только в виде превью для разработчиков. Финальный релиз ожидается в ближайшие месяцы. Помимо улучшений always-on display, система обещает до 10% увеличения автономности, поддержку Live Updates и визуальные изменения в духе Material 3.