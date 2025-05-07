После добавления виджетов для экрана блокировки и главного экрана, Gemini теперь получил полноценное приложение для iPad.

Ранее Google выпустила отдельное приложение Gemini для iOS, которое заменило интегрированный поиск в ноябре. Однако оно было предназначено только для iPhone. Из-за этого Gemini на iPad открывался в режиме «письма» — суженной версии телефонного приложения, что вынуждало пользователей использовать маленькую клавиатуру от iOS. Это было далеко не идеальное решение, и веб-версия Gemini предлагала куда более удобный опыт.

Сегодняшнее обновление представляет собой «полноэкранное, оптимизированное приложение для iPad», которое охватывает всю ширину дисплея как в альбомной, так и в портретной ориентации. Интерфейс полностью повторяет тот, что давно доступен на Android-планшетах, и напоминает сайт gemini.google.com.

Главный экран по-прежнему минималистичен, а чтение чатов теперь выглядит гораздо более просторно и приятно. Полноэкранный режим Gemini Live тоже стал значительно удобнее.

Версия 1.2025.1770102 уже доступна в App Store. В списке изменений: