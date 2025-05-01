Компания Google начала поэтапный запуск новой функции в приложении Gemini — встроенного редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта. Теперь пользователи смогут изменять как собственные загруженные изображения, так и те, что были сгенерированы самой системой, просто используя текстовые команды.

Правки по тексту: от замены фона до смены стиля

Редактирование осуществляется с помощью естественных языковых запросов, при этом Gemini сохраняет контекст предыдущих изменений. Это позволяет поэтапно корректировать изображение:

заменить фон, например, с газона на пляж;

добавить или удалить объекты (например, шляпу на собаку);

изменить стилистику или цветовые акценты.

Также поддерживается функция, позволяющая загружать личные фотографии и видеть, как вы будете выглядеть с разным цветом волос или в другом стиле — и всё это без использования сторонних редакторов.

Интеграция текста и изображений

Google называет эту систему «интуитивным пошаговым редактированием», и одна из её сильных сторон — комбинация визуального и текстового контента. Пример: можно попросить Gemini придумать сказку на ночь про драконов и сопроводить рассказ иллюстрациями к каждому фрагменту истории.

Это особенно ценно для учёбы, презентаций или создания контента в социальных сетях — теперь можно получить не только текст, но и визуальный материал в едином стиле, адаптированном под конкретный запрос.

Водяные знаки для защиты авторства

Чтобы отличить изображения, созданные с помощью ИИ, Google автоматически добавляет на них невидимый цифровой водяной знак SynthID. Также компания тестирует видимый водяной знак — в виде маленькой метки «ai» в нижнем углу изображения.

Расширение доступа: более 45 языков и страны по всему миру

Новая функция уже начала появляться у пользователей приложения Gemini. В течение ближайших недель она станет доступна в большинстве стран и на 45+ языках. После активации появится встроенное предложение использовать редактор прямо в интерфейсе.

Любая из текущих моделей Gemini будет поддерживать возможность редактирования изображений — включая генерацию, стилизацию и трансформацию по описанию.