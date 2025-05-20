Новая версия Android 16 QPR1 изменила интерфейс меню «Недавние» на всех устройствах. Обновление улучшает навигацию, особенно на моделях с большими экранами, таких как Pixel Fold.

В Android 15 доступ к дополнительным функциям в меню «Недавние» осуществлялся через иконку приложения, расположенную над предпросмотром. Однако элемент был слабо заметен, а на устройствах с большими экранами отображение выглядело неаккуратно: один крупный предпросмотр и несколько мелких рядом создавали дисбаланс.

В Android 16 меню получило более выверенную компоновку. На устройствах с большими экранами теперь используется равномерная сетка из четырёх приложений. Крупный предпросмотр исчез — вместо него все окна представлены в одинаковом размере, что упрощает переключение между задачами.

Также изменилась система доступа к опциям приложений. Вместо нажатия на иконку сверху теперь используется заметная кнопка в виде «пилюли» с выпадающим меню. Оно содержит те же действия, что и раньше, но доступ к ним стал быстрее и понятнее. Кнопка теперь размещена прямо на предпросмотре, а не над ним.

Редизайн является частью общего обновления Android 16, в котором реализованы принципы Material 3 Expressive и улучшенный визуальный стиль интерфейса.