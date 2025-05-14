Google выпустила обновление Android 16 Beta 4.1 — небольшой, но важный шаг на пути к стабильному релизу Android 16. Однако, вопреки ожиданиям, это не та бета, где появятся обещанные яркие анимации Material 3 Expressive. Они дебютируют позже, в рамках отдельной ветки Android 16 QPR1, запуск которой запланирован на конец мая.

Обновление без Expressive-дизайна, но с важными исправлениями

Хотя Google уже официально анонсировала Android 16 во время презентации The Android Show на I/O, текущая сборка — это скорее «финальный штрих» перед стабильной версией. Обновление Beta 4.1 не приносит визуальных изменений, зато исправляет ряд багов, в том числе:

Проблему с виброоткликом (Issue #392319999)

Ошибку при съёмке 4K-видео с 4x зумом (Issue #396804873)

Исчезновение погодной карты (Issue #407282089)

Непреднамеренное срабатывание ярлыков на экране блокировки (Issue #403679494)

Индикатор микрофона, который не выключался (Issue #394002077)

Проблему с воспроизведением аудио через NDK (Issue #410960668)

Повышенный расход заряда батареи (Issue #406421245)

Чёрную панель навигации при переходах (Issue #411509161)

Сбой приложения Google при загрузке сайтов (Issue #415097836)

Сборка получила номер BP22.250325.012 и распространяется по воздуху (OTA) для всех Pixel, начиная с Pixel 6, зарегистрированных в Android Beta Program.

Важный момент для тех, кто хочет вернуться на стабильную ветку

Если вы планируете покинуть бету и перейти на стабильный Android 16, вам стоит быть осторожным. Скоро стартует программа Android 16 QPR1 Beta, и если вы примете участие, то не сможете получить стабильную версию Android 16 напрямую.

Чтобы этого избежать:

Не принимайте обновление QPR1 , когда оно появится.

, когда оно появится. Откажитесь от участия в бета-программе , и вам предложат откат до Android 15.

, и вам предложат откат до Android 15. Не принимайте этот откат , если не хотите потерять данные.

, если не хотите потерять данные. Ждите, пока в июле Google выпустит стабильную версию Android 16 — тогда вы сможете обновиться без потерь.

А вот текущее обновление Beta 4.1 можно устанавливать без опасений — оно всё ещё является частью «предфинальной» линейки Android 16 и не пересекается с будущей QPR1-бетой.

Когда и для кого доступно обновление

Android 16 Beta 4.1 уже распространяется для всех поддерживаемых моделей Pixel, начиная с Pixel 6. Обновление «весит» около 50 МБ и доступно через стандартный путь:

Настройки → Система → Обновления → Проверить наличие обновлений.

Хотя Google отмечает, что развертывание может занять несколько дней, на практике оно появляется почти сразу.

Это небольшое обновление, но оно указывает на одно: стабильная версия Android 16 действительно близко, и, судя по всему, будет максимально отполированной. А вот за Expressive-дизайном Material 3 придётся следить уже в рамках QPR1 — и это будет совсем другая история.