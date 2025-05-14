Google выпустила обновление Android 16 Beta 4.1 — небольшой, но важный шаг на пути к стабильному релизу Android 16. Однако, вопреки ожиданиям, это не та бета, где появятся обещанные яркие анимации Material 3 Expressive. Они дебютируют позже, в рамках отдельной ветки Android 16 QPR1, запуск которой запланирован на конец мая.
Обновление без Expressive-дизайна, но с важными исправлениями
Хотя Google уже официально анонсировала Android 16 во время презентации The Android Show на I/O, текущая сборка — это скорее «финальный штрих» перед стабильной версией. Обновление Beta 4.1 не приносит визуальных изменений, зато исправляет ряд багов, в том числе:
- Проблему с виброоткликом (Issue #392319999)
- Ошибку при съёмке 4K-видео с 4x зумом (Issue #396804873)
- Исчезновение погодной карты (Issue #407282089)
- Непреднамеренное срабатывание ярлыков на экране блокировки (Issue #403679494)
- Индикатор микрофона, который не выключался (Issue #394002077)
- Проблему с воспроизведением аудио через NDK (Issue #410960668)
- Повышенный расход заряда батареи (Issue #406421245)
- Чёрную панель навигации при переходах (Issue #411509161)
- Сбой приложения Google при загрузке сайтов (Issue #415097836)
Сборка получила номер BP22.250325.012 и распространяется по воздуху (OTA) для всех Pixel, начиная с Pixel 6, зарегистрированных в Android Beta Program.
Важный момент для тех, кто хочет вернуться на стабильную ветку
Если вы планируете покинуть бету и перейти на стабильный Android 16, вам стоит быть осторожным. Скоро стартует программа Android 16 QPR1 Beta, и если вы примете участие, то не сможете получить стабильную версию Android 16 напрямую.
Чтобы этого избежать:
- Не принимайте обновление QPR1, когда оно появится.
- Откажитесь от участия в бета-программе, и вам предложат откат до Android 15.
- Не принимайте этот откат, если не хотите потерять данные.
- Ждите, пока в июле Google выпустит стабильную версию Android 16 — тогда вы сможете обновиться без потерь.
А вот текущее обновление Beta 4.1 можно устанавливать без опасений — оно всё ещё является частью «предфинальной» линейки Android 16 и не пересекается с будущей QPR1-бетой.
Когда и для кого доступно обновление
Android 16 Beta 4.1 уже распространяется для всех поддерживаемых моделей Pixel, начиная с Pixel 6. Обновление «весит» около 50 МБ и доступно через стандартный путь:
Настройки → Система → Обновления → Проверить наличие обновлений.
Хотя Google отмечает, что развертывание может занять несколько дней, на практике оно появляется почти сразу.
Это небольшое обновление, но оно указывает на одно: стабильная версия Android 16 действительно близко, и, судя по всему, будет максимально отполированной. А вот за Expressive-дизайном Material 3 придётся следить уже в рамках QPR1 — и это будет совсем другая история.