Adobe официально объявила о прекращении поддержки своего флагманского продукта для 2D-анимации Adobe Animate с 1 марта 2026 года. Решение, продиктованное стратегическим переходом компании на технологии искусственного интеллекта, вызвало волну возмущения среди профессионального сообщества аниматоров, многие из которых десятилетиями строили рабочие процессы вокруг этого инструмента.

Согласно сообщению на сайте поддержки, корпоративные клиенты продолжат получать техническую помощь до 1 марта 2029 года для плавного перехода, в то время как частные пользователи лишатся поддержки уже в марте 2027-го. Сама программа останется работоспособной для тех, кто её уже установил, но обновлений и исправлений выпускаться не будет. В официальном FAQ компания объяснила шаг устареванием парадигмы:

«Animate — продукт, существующий более 25 лет… По мере развития технологий появляются новые платформы, которые лучше отвечают потребностям пользователей».

Реакция сообщества оказалась резко негативной. На платформе X пользователи оставляли комментарии вроде «это разрушит мне жизнь» и «Animate — единственная причина, по которой я подписан на Creative Cloud». Один из клиентов публично призвал Adobe выложить код Animate в открытый доступ, чтобы сообщество могло самостоятельно поддерживать разработку. При этом компания не предложила прямого преемника, лишь указав, что часть функций можно воспроизвести в After Effects (с помощью инструмента «Марионетка» для покадровой анимации) или в Adobe Express (для простой анимации элементов дизайна).

Эксперты отмечают, что сигналы о «смерти» Animate появлялись давно: программа не упоминалась на ключевой конференции Adobe Max в 2025 году, а ожидаемое крупное обновление так и не вышло. Альтернативами для аниматоров остаются сторонние решения вроде Moho Animation, Toon Boom Harmony, OpenToonz или даже бесплатный Blender, активно развивающий 2D-функционал. Однако миграция проектов и сохранение привычного workflow станут болезненным процессом для тысяч студий и фрилансеров.