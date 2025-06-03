Пользователи Android теперь могут скачать Photoshop для мобильных устройств. Во вторник компания Adobe объявила о выпуске бета-версии своего приложения Photoshop для Android, спустя четыре месяца после запуска аналогичного приложения для iPhone.

Приложение предлагает тот же набор инструментов для редактирования, что и настольная версия, включая работу со слоями и маскировку, но оптимизировано для мобильных устройств. В течение начального периода бета-тестирования пользователи смогут бесплатно пользоваться всеми функциями приложения.

Эти функции включают возможность комбинировать и растушевывать изображения с помощью таких инструментов, как выделение, слои и маски. Также доступны функции искусственного интеллекта, например «Генеративная заливка», позволяющая добавлять или преобразовывать элементы на изображениях. Быстро удалять или заменять части изображений можно с помощью инструмента «Tap Select», а также есть доступ к библиотеке бесплатных ресурсов Adobe Stock, управлению слоями и эффектами через режимы наложения и корректирующие слои.

Пользователи могут избавиться от отвлекающих элементов с помощью «Точечной кисти для заживления» и улучшить изображения с помощью инструментов «Удаление» и «Клонирование штампа». Функции «Выбор объекта» и «Волшебное желание» позволяют делать более точные выделения.

Перенос Photoshop на мобильные устройства позволяет компании Adobe привлечь новых пользователей, особенно молодых, которые привыкли использовать смартфоны для творческих задач. Что касается тех, кто уже использует Photoshop на ПК, то Adobe отмечает, что мобильное приложение делает сервис более доступным для тех, кто предпочитает работать на телефоне.

Бета-версия Photoshop для Android теперь доступна для устройств под управлением Android 11 или более поздней версии с объемом оперативной памяти не менее 6 ГБ. Компания рекомендует использовать 8 ГБ или больше для обеспечения оптимальной производительности.