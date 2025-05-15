Компания diHouse представила партнёрам обновлённые детские часы Elari с новым встроенным голосовым помощником — проактивным AI-ассистентом по имени Ариэль. Разработка создана совместно с российской компанией GPTkids и уже доступна в последних моделях Elari.

Ариэль — это больше, чем просто голосовой помощник. Он помогает детям с учёбой, объясняет сложные темы простыми словами, помогает выполнять домашние задания и развивает когнитивные навыки. Ассистент ориентирован на школьников и работает как AI-репетитор, подстраиваясь под индивидуальные потребности ребёнка.

Чем именно полезен Ариэль:

Помогает разбирать школьные темы и закреплять материал

Предлагает творческие задания, загадки и нейроквесты

Генерирует и озвучивает сказки на основе запросов

Вовлекает ребёнка в диалог сам, а не ждёт команды

Работает в рамках возрастных ограничений и под контролем родителей

Родители активируют помощника через приложение Elari SafeFamily, используя свой Telegram-аккаунт. Это позволяет им следить за активностью ребёнка, получать уведомления о чувствительных вопросах и контролировать баланс токенов — внутренней валюты, с помощью которой оплачивается работа ассистента.

При первой активации пользователи получают 30 000 бесплатных токенов. Затем можно выбрать подписку сроком от одного до шести месяцев прямо в приложении.

Важно: AI-ассистент не вмешивается в исходный функционал часов, а дополняет его, обеспечивая полезную обучающую среду в привычном для ребёнка гаджете. В ближайшее время технология появится во всех новых моделях Elari, а также в детском мессенджере KidGram.

Интеграция искусственного интеллекта в детские устройства — это не просто модный тренд. Это реальный шаг к персонализированному обучению, где ребёнок получает помощь тогда, когда она действительно нужна.