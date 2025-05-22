После запуска Android 16 Beta 3 для флагманов Find X8 компания Oppo объявила о новом этапе сотрудничества с Google — теперь искусственный интеллект Gemini появится и в смартфонах серии Reno 14.

Согласно заявлению Oppo, модели Reno 14 и Reno 14 Pro, недавно представленные в Китае, готовятся к международному запуску. Дата начала продаж пока не раскрыта, но известно, что устройства будут доступны во всех регионах присутствия бренда.

Gemini появится в фирменных приложениях OPPO

Новая интеграция расширит возможности ИИ на устройствах среднего сегмента. Владельцы Reno 14 смогут использовать Google Gemini для работы с приложениями Oppo Notes, Календарь и Часы. Например, можно будет быстро извлекать данные, выполнять действия и управлять задачами с помощью одной команды.

Для запуска Gemini потребуется удерживать боковую кнопку — после этого ИИ сможет выполнять команды в нескольких приложениях сразу. Пользователи смогут, к примеру, попросить Gemini подвести итоги длинного документа и автоматически сохранить краткое содержание в заметках.

«С помощью серии Reno14 мы тесно сотрудничаем с Google, чтобы системно интегрировать Google Gemini в основные приложения OPPO. Это позволит пользователям с лёгкостью выполнять сложные действия в разных приложениях, используя естественный язык», — заявил Кай Тан (Kai Tang), президент по программному обеспечению Oppo, в мае 2025 года.

Новый этап в AI-стратегии OPPO

Интеграция Gemini также сделает повседневные задачи удобнее. После бронирования авиабилета или отеля пользователи смогут попросить ИИ добавить событие в календарь — и он сделает это автоматически.

Этот шаг стал продолжением стратегии Oppo по развитию искусственного интеллекта, о которой компания сообщила ранее на MWC 2025. Тогда производитель заявил о намерении внедрить AI-функции почти для 100 миллионов пользователей к концу года. Реализация этих планов напрямую зависит от популярности новых смартфонов.