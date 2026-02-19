Компания Google объявила о выходе новой модели генерации музыки Lyria 3, интегрированной в помощник Gemini. Теперь пользователи могут создавать 30-секундные треки на основе текстовых описаний, фотографий или видеороликов, а также ремикшировать существующие композиции, меняя темп, стиль ударных и другие параметры.

Модель стала развитием анонсированных ранее возможностей Gemini по генерации текста, изображений и видео. Lyria 3 также доступна в инструменте YouTube Dream Track для создания саундтреков к коротким роликам. Google утверждает, что новая архитектура обеспечивает более «реалистичное и музыкально сложное» звучание по сравнению с предшественниками, а также даёт пользователям тонкий контроль над отдельными компонентами — от басовой партии до аранжировки.

Для генерации трека достаточно минимального описания, но интерфейс позволяет детально настраивать результат. Особенностью стала возможность создавать музыку по загруженным фото или видео — нейросеть интерпретирует визуальный контент и переводит его в звуковую форму. Для сгенерированных треков автоматически подбираются обложки, созданные моделью Google Nano Banana.

Все композиции, созданные через Gemini, маркируются водяным знаком SynthID, что позволяет отличить машинный контент от человеческого. Эта технология идентификации ИИ-генераций внедряется Google начиная с I/O 2025.

В демонстрационных примерах Google инструментальные партии звучат убедительно, однако лирика пока страдает банальностями и странными оборотами, выдавая машинное происхождение. Тем не менее, Lyria 3 уже доступна пользователям Gemini старше 18 лет на английском, испанском, немецком, французском, хинди, японском, корейском и португальском языках.





Аналитики отмечают, что 30-секундное ограничение, вероятно, временное — в будущем Google может расширить длительность или интегрировать Lyria 3 в другие сервисы, например Google Messages. Музыкальная генерация становится очередным фронтом в гонке ИИ-ассистентов, где OpenAI уже предлагает Voice Engine, а Anthropic экспериментирует со звуком в Claude. Пока Lyria 3 выглядит как мощный, но ещё «сырой» инструмент, чей потенциал раскроется в следующих итерациях.