В Google AI Mode появилась новая функция — голосовой поиск в реальном времени. Она похожа на Gemini Live, но в приложении Google для iOS и Android. В настоящее время функция доступна только пользователям в США, которые участвуют в эксперименте с режимом искусственного интеллекта в лабораториях. Но позже, она должна стать доступной и для обычных пользователей в других регионах.

Компания позиционирует его как идеальный способ поиска, когда вы находитесь в дороге или у вас много дел и вам неудобно забивать нужный вопрос с помощью клавиатуры. Вам просто нужно открыть приложение Google, нажать на новый значок и задать свой вопрос. Затем вы можете задать другой вопрос и так далее. По словам Google, вы получите «легкодоступные ссылки прямо на своем экране, чтобы можно было лучше изучить информацию».

Функция поиска в режиме реального времени также работает в фоновом режиме, поэтому вы можете продолжить разговор, даже находясь в другом приложении. А функция расшифровки переведет ответы в текстовые вариант. С помощью AI Mode history вы всегда сможете вернуться к конкретному ответу и продолжить с того места, на котором остановились.

Единственный вопрос здесь в том, зачем это нужно, когда Gemini Live уже существует, и доступ к нему на Android намного доступнее. Ответа на этот вопрос пока нет. По словам Google, в Search Live используется пользовательская версия Gemini с расширенными голосовыми возможностями. В ближайшие месяцы приложение позволит вам использовать камеру при разговоре, чтобы показывать то, что вы видите, в режиме реального времени — опять же, как в Gemini Live.