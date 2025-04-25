Фиби Гейтс, младшая дочь основателя Microsoft, представила своё первое технологическое детище — приложение Phia, созданное совместно с бывшей соседкой по комнате Софией Кианни. Новый инструмент уже доступен для iOS и в виде расширения для браузера Chrome, и он может существенно изменить то, как миллионы людей делают покупки в интернете.

Суть проста: Phia анализирует цены на одежду, обувь и аксессуары, сравнивая новые и подержанные варианты с разных торговых площадок. Пользователю достаточно нажать на кнопку «Should I Buy This?» («Стоит ли покупать?»), которая появляется на странице товара — и приложение начнёт искать более выгодные предложения по аналогичным позициям.

Как работает Phia и чем она отличается от других сервисов

Phia использует алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы оценивать актуальные рыночные тренды и сопоставлять их с обширной базой данных — более 250 миллионов предложений с популярных платформ вроде eBay, The RealReal, Poshmark, StockX, Vestiaire Collective и ThredUp. Это позволяет сервису давать обоснованную оценку цене конкретного товара: дорого, дёшево или в пределах нормы.

Пример: при проверке брендовой сумки Louis Vuitton Graceful PM стоимостью $1950, Phia подтвердила, что цена соответствует рыночной, но также предложила подержанные варианты на Fashionphile и eBay по цене от $1453. Дополнительно пользователю предоставляются ссылки на сайт Phia с похожими моделями по более низким ценам.

Ставка на осознанное потребление и моду

Phia отличается от популярных аналогов вроде Honey, Rakuten или Capital One Shopping, которые сосредоточены на промокодах и скидках. Новый сервис делает акцент на моде и винтажном шопинге — рынке, который активно растёт на фоне популярности устойчивого потребления. Это делает Phia особенно привлекательной для молодёжи и поклонников осознанного подхода к покупкам.

Разработчицы подчеркивают, что приложение не просто помогает экономить, а формирует привычку выбирать более выгодные и экологичные решения. Таким образом, Phia соединяет технологические возможности AI с растущим трендом на ресейл и «вторую жизнь» вещей.

Поддержка со стороны звёзд

Запуск проекта вызвал повышенный интерес не только из-за инновационной идеи, но и благодаря именам создательниц. Фиби Гейтс — не просто наследница миллиардного состояния, но и всё более активный участник стартап-сцены. Её партнёр по проекту — София Кианни — известная экологическая активистка и основательница международного движения Climate Cardinals. Phia уже получила освещение в The New York Times и, судя по первой волне реакции, имеет все шансы на успех — особенно среди тех, кто ценит и моду, и технологии.