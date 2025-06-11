ChatGPT проиграл в шахматы игре Atari 2600 Video Chess

Инженер из Citrix провёл эксперимент, в ходе которого чат-бот ChatGPT от OpenAI проиграл в шахматы программе с игровой приставки 1970-х годов.

В рамках любопытного теста инженер Роберт Карузо запустил эмулятор классической игры Video Chess, выпущенной для Atari 2600 в 1979 году, и организовал партию против ChatGPT. Несмотря на все технологические достижения, результат оказался не в пользу нейросети.

Инженер сообщил о серьёзных ошибках ChatGPT в ходе партии

Карузо рассказал в своём посте на LinkedIn, что ChatGPT «путал ладьи со слонами, не замечал простых комбинаций пешками и терялся в расположении фигур». Сначала чат-бот ссылался на абстрактные иконки Atari, а после перехода к стандартной шахматной нотации ситуация не улучшилась.

«ChatGPT допустил столько грубых ошибок, что его бы засмеяли даже на шахматном кружке для третьеклассников», — написал Карузо. По его словам, ИИ «полностью провалился даже на начальном уровне».

Эксперимент длился 90 минут. За это время ChatGPT несколько раз просил начать игру заново, но вся партия проходила с систематическими ошибками со стороны чат-бота.

Результаты подтверждают ограниченность ChatGPT в шахматах

С конца XX века шахматы стали эталонным способом оценки интеллектуальных возможностей компьютеров. Наибольший резонанс вызвало событие 1997 года, когда система IBM Deep Blue победила гроссмейстера Гарри Каспарова. Однако эксперимент Карузо подчёркивает, что языковая модель, такой как ChatGPT, не предназначена для стратегических задач на уровне специализированных шахматных движков.

Ранее разработчики создавали плагин ChessGPT, предназначенный для игры в шахматы с помощью ChatGPT. Однако сам Карузо уверен: использовать ИИ лучше для обсуждения шахматных стратегий, а не для участия в партиях.

Компания OpenAI пока не прокомментировала эксперимент.